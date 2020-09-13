Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем девятого этапа «Формулы-1» – Гран-при Тосканы.
Второе место занял напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас, третье – гонщик «Ред Булл» Александр Албон. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал седьмым, его напарник Пьер Гасли сошел с дистанции на первом круге из-за аварии.
Гонку дважды останавливали красными флагами: сперва после серьезной аварии на девятом круге, во второй раз – за 13 кругов до финиша из-за аварии Лэнса Стролла. Канадец вылетел с трассы на 44-м круге, разрушенная машина гонщика задымилась. Ее пытались потушить несколько минут.
- Всего на Гран-при Тосканы финишировали 12 гонщиков из 20, которые вышли на старт. Среди сошедших, помимо Гасли и Стролла, оказался Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
- Следующий этап «Формулы-1» в сезоне-2020 пройдет в Сочи 25-27 сентября.