Второе место занял напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас, третье – гонщик «Ред Булл» Александр Албон. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал седьмым, его напарник Пьер Гасли сошел с дистанции на первом круге из-за аварии.

Гонку дважды останавливали красными флагами: сперва после серьезной аварии на девятом круге, во второй раз – за 13 кругов до финиша из-за аварии Лэнса Стролла. Канадец вылетел с трассы на 44-м круге, разрушенная машина гонщика задымилась. Ее пытались потушить несколько минут.