Международная автомобильная Федерация (FIA) расследует поведение Льюиса Хэмилтона, сообщает Daily Mail. 13 сентября пилот «Мерседеса», выиграв Гран-при Тосканы, появился на подиуме в футболке с надписью, призывающей наказать виновных в гибели Бреонны Тейлор.

Тейлор – 26-летняя афроамериканка, которая была убита полицейскими в ходе перестрелки с ее партнером: они подозревали Бреонну в хранении наркотических веществ. В итоге наркотиков при ней не обнаружили.

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Хэмилтон поднялся на подиум в Муджелло в футболке с надписью «Арестуйте копов, которые убили Бреонну Тейлор» и портретом девушки. В этой же футболке шестикратный чемпион мира присутствовал на акции против расизма перед стартом гонки.

Правилами FIA наложено вето на политические высказывания любого рода. Хэмилтона могут оштрафовать, если посчитают лозунг несоответствующим регламенту.

По мнению одного из чиновников Федерации, Льюис «переступил черту».

Хэмилтон стал победителем шести из девяти Гран-при, которые состоялись в нынешнем сезоне «Ф-1».

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