Getty Images

Кими Райкконен выиграл Гран-при США и отложил чемпионство Льюиса Хэмилтона

Райкконен выиграл Гран-при США и отложил чемпионство Хэмилтона
Eurosport

1 час назад

Англичанин только третий.

Пилот «Феррари» Кими Райкконен выиграл Гран-при США, вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим пришел гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Перед гонкой англичанину нужно было отыграть восемь очков в Остине у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, чтобы стать чемпионом уже на этом этапе, но Хэмилтон отыграл лишь три очка.

Гран-при США. Гонка.

1. Кими Райкконен («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Себастьян Феттель («Феррари»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Нико Хюлькенберг («Рено»)

7. Карлос Сайнс («Рено»)

8. Эстебан Окон («Форс Индия»)

9. Кевин Магнуссен («Хаас»)

10. Серхио Перес («Форс Индия»)

------

15. Сергей Сироткин («Уильямс»)

  • Хэмилтон становился чемпионом в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах.
  • В гонке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 66 очков (563 против 497).
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ковальчук и «Лос-Анджелес» погружаются все глубже – «Баффало» нанес «Кингс» шестое поражение

02:54
Популярные видео
«Койоты» из Аризоны кусались и царапались, но «Виннипег» усыпил их пятью шайбами
 359 просмотров13 ч
«Вот дерьмо! Если все будут довольны, я переиграю». О'Салливан выругался в прямом эфире Eurosport
2 559 просмотров20/10 в 12:22
А еще вам может понравиться