Кими Райкконен выиграл Гран-при США и отложил чемпионство Льюиса Хэмилтона

Пилот «Феррари» Кими Райкконен выиграл Гран-при США, вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим пришел гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Перед гонкой англичанину нужно было отыграть восемь очков в Остине у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, чтобы стать чемпионом уже на этом этапе, но Хэмилтон отыграл лишь три очка.

Гран-при США. Гонка.

1. Кими Райкконен («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Себастьян Феттель («Феррари»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Нико Хюлькенберг («Рено»)

7. Карлос Сайнс («Рено»)

8. Эстебан Окон («Форс Индия»)

9. Кевин Магнуссен («Хаас»)

10. Серхио Перес («Форс Индия»)

------

15. Сергей Сироткин («Уильямс»)

Хэмилтон становился чемпионом в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах.

В гонке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 66 очков (563 против 497).

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках