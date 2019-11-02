Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель спросил у журналиста Sky после второй свободной практики, разрешена ли в США марихуана.

– В Техасе легализована марихуана?

– А ты чувствовал ее запах на трассе?

– Да, очень! На первом и одиннадцатом поворотах.

– Кстати, на пит-лейне тоже чувствуется запах. Это странно.

– Это трава, а не странно! Я чувствовал ее запах в болиде, – заявил 32-летний Феттель.

Основной заезд на Гран-при США состоится 3 ноября в 22:10 по московскому времени.

Употребление марихуаны разрешено в Техасе только в медицинских целях.

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