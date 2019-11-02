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«Это трава, а не странно!» Феттель унюхал запах марихуаны в болиде
А еще на двух поворотах.
Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель спросил у журналиста Sky после второй свободной практики, разрешена ли в США марихуана.
– В Техасе легализована марихуана?
– А ты чувствовал ее запах на трассе?
– Да, очень! На первом и одиннадцатом поворотах.
– Кстати, на пит-лейне тоже чувствуется запах. Это странно.
– Это трава, а не странно! Я чувствовал ее запах в болиде, – заявил 32-летний Феттель.
- Основной заезд на Гран-при США состоится 3 ноября в 22:10 по московскому времени.
- Употребление марихуаны разрешено в Техасе только в медицинских целях.
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