Финский пилот «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем Гран-при США. Вторым к финишу пришел его партнер по команде, британец Льюс Хэмилтон, тройку замкнул голландский гонщик Макс Ферстапен из «Ред Булл».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят замкнул десятку – это его девятое призовое место в сезоне.

Главным героем дня стал Хэмилтон – второго места хватило 34-летнему британцу, чтобы в шестой раз в карьере и в пятый раз за последние шесть лет стать чемпионом мира. Теперь он всего на один титул отстает от рекордсмена Михаэля Шумахера.

«Мерседес» шестой год подряд выигрывает Кубок Конструкторов.

Сезон-2019 завершится двумя гонками: Гран-при Бразилии (17 ноября) и Гран-при Абу-Даби (1 декабря).

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