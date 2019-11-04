Getty Images
Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира и приблизился к рекорду Шумахера
Льюис идет на рекорд.
Финский пилот «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем Гран-при США. Вторым к финишу пришел его партнер по команде, британец Льюс Хэмилтон, тройку замкнул голландский гонщик Макс Ферстапен из «Ред Булл».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят замкнул десятку – это его девятое призовое место в сезоне.
Главным героем дня стал Хэмилтон – второго места хватило 34-летнему британцу, чтобы в шестой раз в карьере и в пятый раз за последние шесть лет стать чемпионом мира. Теперь он всего на один титул отстает от рекордсмена Михаэля Шумахера.
- «Мерседес» шестой год подряд выигрывает Кубок Конструкторов.
- Сезон-2019 завершится двумя гонками: Гран-при Бразилии (17 ноября) и Гран-при Абу-Даби (1 декабря).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте