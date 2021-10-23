72-й чемпионат «Формулы-1» близок к своему завершению. Впереди шесть гонок, в которых решится, станет ли Льюис Хэмилтон первым в истории восьмикратным чемпионом, наберет ли Никита Мазепин хотя один зачетный балл и потеснит ли «Ред Булл» «Мерседес» в Кубке конструкторов.

Битва за чемпионство

К этапу в США Макс Ферстаппен подошел лидером сезона. Его отрыв от Хэмилтона составляет всего шесть очков, что не может не пугать лидера «Ред Булла». Голландец последний раз побеждал на домашнем Гран-при в Зандворте, а потом взял в трех гонках только два вторых места. Прорыв с последней строчки после смены мотора в Сочи должен восприниматься как исключительный успех, но слитый Валттери Боттасу без борьбы Гран-при Турции настораживает. То ли в «Ред Булле» решили сэкономить ресурс двигателя, то ли четко осознали, что не могут тягаться с «Мерседесом» на данном этапе сезона.

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Льюис последние гонки тоже проводит крайне слабо. После победы в Сильверстоуне британец победил всего один раз за шесть гонок. Триумф в Сочи однозначным тоже не назовешь – победу Хэмилтону подарил Ландо Норрис, который не стал менять резину в дождь и поплатился. Правда, вакханалия на Гран-при России сильно помогла и Ферстапенну, который к моменту дождя не мог прорваться к призам через плотный эшелон первой группы преследователей.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») Фото: Getty Images

Вероятно, гонка в Сочи должна была закончиться аналогично той, что прошла в Стамбуле, но в Турции все пошло по-другому сценарию. Льюису сменили двигатель внутреннего сгорания в силовой установке, поэтому после субботнего поула он стартовал лишь с 11 места. Хэмилтон быстро рвался к призам, но потом застрял в середине первой десятки и приехал к финишу только пятым. Макс в то же время без напрягов для машины и себя спокойно приехал вторым.

После гонки аналитики «Ред Булла» и других команд оценили, что скорость Хэмилтона на прямых после частичной смены мотора в Турции была на 15-20 км/ч выше, чем у любого другого пилота. Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер с грустью это подтвердил: «Мы больше не можем бороться с «Мерседесом» на прямых, используя крылья меньших размеров. Каким-то способом, недоступным нам, они добились большей скорости на прямых, причем продолжают ее увеличивать. В Турции мы это осознали окончательно. В «Мерседесе» проделали удивительную работу по улучшению силового агрегата».

Правда, mind-games в «Формуле-1» случаются едва ли не чаще, чем трешток в ММА, поэтому на 100% доверять словам главного человека в «Ред Булле» точно нельзя. Например, на этапе в Сочи «Мерседес» внезапно сменил на машине Боттаса силовую установку, которую поставили за две недели до этого в Монце. Финн получил штраф в 10 позиций и стартовал 17-м, как будто случайно рядом с совершившим плановую смену мотора Ферстаппеном. Ходили слухи, что «Мерседес» специально отправил второго гонщика караулить лидера соперников, но через несколько недель выяснилось, что мотор Боттаса действительно требовал замены.

Уже в США Боттасу сменили компонент мотора в шестой раз за сезон (Валттери откатится на решетке на пять позиций) и в третий раз за последние четыре гонки. Кажется, «Мерседес» проводит на машине финна эксперименты на сезон-2022, когда в действие вступит новый технический регламент.

Сражение за подиум

После приключений с моторами Валттери в одну калитку выиграл Гран-При Турции и наконец оторвался от Ландо Норриса в борьбе за третье место в личном зачете. Британский пилот мощно начал сезон и брал очки в десяти гонках подряд, пока не случился Гран-при Венгрии.

В той гонке Боттас прямо после старта сыграл в боулинг и сломал гонку сразу пяти машинам – в том числе главным соперникам по Кубку конструкторов из «Ред Булла» и Норрису. Британец пришел в себя только к Монце, в которой стал вторым за партнером по «Макларену» Дэном Риккардо, но в других гонках не попал даже в топ-6.

Отрыв Боттаса в чемпионате составляет уже 32 очка, что при учете шикарной формы финна в последних гонках (два третьих места, пятое в Сочи и победа в Турции) почти точно гарантирует ему место в топ-3. Формально второй пилот «Мерседеса» не потерял даже шансы на итоговое чемпионство, но поверить в то, что ему позволят пролезть вперед Хэмилтона, банально нельзя.

Аналогичный итог ждет и Чеко Переса, но мексиканец пока даже не преследует пару лидеров. Второй пилот «Ред Булла» всего раз в сезоне финишировал первым (еще дважды был в призах) и уступает не только напарнику и «Мерседесам», но и Норрису. При этом нельзя сказать, что мексиканец проваливает сезон. С точки зрения работы на команду Чеко показывает себя с лучшей стороны. Он взял Гран-при Азербайджана, заставив Хэмилтона ошибиться и уехать в кювет после схода Ферстаппена, а оборона мексиканца на этапе в Стамбуле стала, пожалуй, лучшей борьбой сезона.

Нечемпионские интриги

Развязка сезона близка не только в высшем эшелоне, но и у ребят попроще. Например, неевропейские гонки дадут ответ, кто станет лучшим пилотом «Феррари» в 2021 году. Пока перевес в 0,5 очка на стороне Карлоса Сайнса. Лидер команды Шарль Леклер на Гран-при Турции имел все шансы уйти в отрыв от напарника, которому полностью сменили двигатель (Карлос стартовал с последнего места), но пошел по пути Хэмилтона и ошибся со стратегией пит-стопов. В итоге вместо вероятного места на подиуме Шарль финишировал только четвертым. Карлос прорвался на восьмую строчку и уплотнил борьбу в Кубке конструкторов.

«Феррари» продолжает биться за третью строчку с «Маклареном», который после двойного триумфа в Монце немного сдал. Сейчас британскую и итальянскую команды разделяет всего 7,5 очков, так что борьба на последних этапах будет особенно жесткой.

Не менее интересно узнать, сможет ли в последних гонках набрать очки команда Никиты Мазепина. Пока что «Хаас» уверенно идет к антирекорду «Уильямса» прошлого года – тогда команда Джорджа Рассела и Николаса Латифи осталась без зачетных баллов. На турецком этапе партнер Мазепина Мик Шумахер едва не сотворил чудо, но даже квалификация 14-м не помогла ему в гонке. В немца влетел Фернандо Алонсо и оборвал шансы «Хааса» на очки уже на первом круге.

Отдельная задача на остаток сезона есть и у самого Мазепина. Пока он занимает 21 место из 20 пилотов в личном зачете. Дело в том, что за время коронавируса у Кими Райкконена за «Альфа Ромео» на двух этапах успел выступить Роберт Кубица. Очков гонщик из Польши, конечно, не набрал, зато приехал 15-м в Зандворте и 14-м в Монце. Для того, чтобы обойти Кубицу в личном зачете и стать 20-м, Никите в последних гонках нужно хотя бы раз приехать на 14 строчку и выше.

Никита Мазепин, «Хаас» Фото: Getty Images

Кому больше подходят оставшиеся трассы?

В календаре «Формулы-1» 2021 года осталось шесть трасс: США, Мексика, Бразилия, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

США традиционно подходит «Мерседесу», а Мексика и Бразилия – машинам «Ред Булла». Три финальных этапа – лотерея. Трек в Катаре новый, но по характеристикам ближе машине «Ред Булл» и их стилю работы с передними покрышками. Саудовская Аравия больше пойдет «Мерседесу» благодаря суперскоростным поворотам и длинным отрезкам, которые проезжаются «газ в пол» (у «Ред Булла» ожидаются проблемы из-за лобового сопротивления). В Абу-Даби же хорошие условия для машин с низким углом (как у «Мерседеса»), но последнюю гонку в ОАЭ выиграл Ферстаппен.

Вот за кем оставались трассы в последние сезоны:

США: в 2020 году ГП не проводился. Последние 5 гонок: «Мерседес» – 4 победы (Хэмилтон – 3), «Феррари» – 1 победа;

Мексика: в 2020 году ГП не проводился. Последние 5 гонок: «Мерседес» – 3 победы (Хэмилтон – 2), «Ред Булл» – 2 победы (Ферстаппен – 2);

Бразилия: в 2020 году ГП не проводился. Последние 5 гонок: «Мерседес» – 3 победы (Хэмилтон – 2), «Ред Булл» – 1 победа (Ферстаппен – 1), «Феррари» – 1 победа;

Катар: первая гонка в Катаре в истории «Ф-1»;

Саудовская Аравия: первая гонка в Саудовской Аравии в истории. Станет вторым ночным Гран-при в календаре «Формулы-1»;

ОАЭ: победа Ферстаппена в 2020-м. Последние 5 гонок: «Мерседес» – 4 победы (Хэмилтон – 3), «Ред Булл» – 1 победа (Ферстаппен – 1).

Несмотря на будто бы равную статистику, интриги в чемпионате осталось мало. Во время свободных заездов на Гран-При США экспертам из Sky Sports удалось выяснить, откуда «Мерседес» получает примерно 20 км/ч прибавки в скорости. Оказывается, инженеры «черных стрел» придумали революционную заднюю подвеску, которая прижимает машину на прямых и поднимает для лучшей поворачиваемости. Поставить такую подвеску можно только на машины с низким углом атаки – «Ред Булл» не сможет вкрутить ее в машину Макса, даже полностью скопировав. Получается, в оставшихся гонках Хэмилтон будет стабильно показывать скорость на 15-20 км/ч больше, чем его главный оппонент.

Совсем скоро мы узнаем, действительно ли «Мерседес» выиграл титульную гонку в гаражах и станет ли Льюис Хэмилтон единственным в истории восьмикратным чемпионом «Ф-1». Пока на это указывает примерно все, а лучшая за последние много лет борьба за чемпионство внезапно оказалась пылью. Тем не менее, «Ред Булл» и Макс Ферстаппен точно не сдадутся заранее, поэтому пропускать нельзя ни одной гонки.

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