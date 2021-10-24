Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США на чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1». Голландец стартовал с поул-позишн в техасском Остине и защитил первое место.

На втором месте оказался семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Лидер «Мерседеса» уступил голландцу 1,333 секунды и заработал бонусный балл за лучший круг. Третьим приехал партнер Ферстаппена по «Ред Буллу» Серхио Перес. Отставание Чеко составило 42,223 секунды.

В очковую зону попали также Шарль Леклер, Даниэль Риккардо, Валттери Боттас, Карлос Сайнс, Ландо Норрис, Юки Цунода и Себастьян Феттель. Русский гонщик Никита Мазепин финишировал 17-м с отставанием в два круга от победителя. Он приехал последним из тех, кто оставался на дистанции.

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Макс Ферстаппен улучшил положение в общем зачете «Формулы-1». Он набрал 287,5 очка и опережает идущего вторым Хэмилтона на 12 баллов.

Ферстаппен выиграл впервые за четыре этапа чемпионата мира «Ф-1». Последний раз Макс побеждал на домашнем Гран-при Нидерландов в начале сентября.

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