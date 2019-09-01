Гонщик «Формулы-2» погиб после жуткого столкновения. Второй участник аварии находится в больнице
Ужасающие кадры и страшный исход.
Гонка этапа «Формула-2» в Бельгии завершилась гибелью одного из пилотов. После жесткого столкновения скончался француз Антуан Юбер.
Авария произошла на втором круге на выходе из поворота «Красная вода». Юбер столкнулся с Хуаном Мануэлем Корреа и Марино Сато.
Покинуть место аварии самостоятельно смог только Сато, другие участники столкновения были доставлены в больницу. Позже Международная автомобильная федерация сообщила о смерти 22-летнего Юбера – врачи не смогли спасти жизнь француского гонщика.
- Корреа находится в больнице, его состояние оценивают как стабильное.
- После аварии соревнования были прерваны.
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