Гонка этапа «Формула-2» в Бельгии завершилась гибелью одного из пилотов. После жесткого столкновения скончался француз Антуан Юбер.

Авария произошла на втором круге на выходе из поворота «Красная вода». Юбер столкнулся с Хуаном Мануэлем Корреа и Марино Сато.

Покинуть место аварии самостоятельно смог только Сато, другие участники столкновения были доставлены в больницу. Позже Международная автомобильная федерация сообщила о смерти 22-летнего Юбера – врачи не смогли спасти жизнь француского гонщика.

Корреа находится в больнице, его состояние оценивают как стабильное.

После аварии соревнования были прерваны.

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