Российский гонщик Роберт Шварцман следующий сезон проведет в «Формуле-2», где станет партнером немца Мика Шумахера по команде Prema.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу программы развития российского автоспорта SMP Racing, членом которой является Шварцман. В прошедшем сезоне Роберт, который также является членом академии команды «Формулы-1» «Феррари», в составе Prema стал чемпионом «Формулы-3».

«Я очень рад перейти в «Формулу-2», последнюю и очень важную ступень перед «Формулой-1». В то же время я рад продолжить выступать за Prema, следующий сезон станет для меня третьим подряд, проведенным с этой командой. Мы хорошо друг друга знаем и имеем отличное взаимопонимание. Наша цель – выиграть чемпионат, как мы сделали в этом году.

Даже с новой машиной, с большим числом незнакомых и сильных конкурентов можно быть в первом ряду. Я уверен, у нас есть все, чтобы повторить достижение в 2020 году. Я приложу все усилия, чтобы как можно быстрее научиться работать с шинами, чтобы с самого начала мы были впереди», – отметил Шварцман.

Мик Шумахер – сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

В нынешнем сезоне «Формулы-2», который завершится в Абу-Даби 1 декабря, Шумахер занимает 11-е место, одержав одну победу.

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