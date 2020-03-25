Катя Жужа стала известна широкой общественности благодаря участию в неувядающем проекте «Дом-2». Тем не менее, биография ее остается загадкой, включая даже девичью фамилию: в медиа распространен вариант Сюсюренко, но не все источники с этим согласны.

В феврале было объявлено, что Екатерина вышла замуж за гонщика Артема Маркелова. Спортсмен, сын миллиардера Валерия Маркелова, известен благодаря выступлениям в «Формуле-2» и, возможно, когда-нибудь дебютирует в наивысшем уровне.

Возможно, в этом ему поможет жена и будущее пополнение: 18 марта Катя объявила, что они с мужем ждут ребенка.

Сама Жужа станет матерью во второй раз – у нее есть дочь от предыдущего бойфренда.

Маркелов – вице-чемпион «Формулы-2»-2017. Он выступил в одном тренировочном заезде Гран-при Сочи-2018 «Формулы-1».

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