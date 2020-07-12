Сын Шумахера сошел с трассы из-за взрыва огнетушителя

Мик проехал лишь половину дистанции.

Сын легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик не смог завершить Гран-при Штирии в «Формуле-2».

Немецкий гонщик занимал третье место и приближался к середине заезда, когда в его болиде взорвался огнетушитель – пилот «Феррари» сошел с трассы. Судя по видео, Шумахер-младший теоретически мог продолжать гонку, но, по регламенту, его бы дисквалифицировали.

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