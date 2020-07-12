Русский пилот покоряет «Формулу-2». Он выступает за одну команду с сыном Шумахера и обгоняет его

20-летний Роберт Шварцман прошел через смерть отца от коронавируса и отлично дебютировал в новом для себя чемпионате.

Большой сезон автогонок FIA начался с большим опозданием из-за пандемии коронавируса: вместо марта «Формула-1», «Формула-2» и «Формула-3» стартовали только в первый уикенд июля. В главной «Формуле» российский пилот Даниил Квят прославился не высоким местом, а очередным сходом и отличной от большинства позицией по акции Black Lives Matter. Зато в «Ф-2» успехи России связаны с результатами: в дебютной гонке Роберт Шварцман заехал на подиум, на следующий день стал четвертым, а уже третью гонку выиграл и возглавил серию.

Кто такой Роберт Шварцман?

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Будущий воспитанник академии «Феррари» родился в 1999 году в Санкт-Петербурге и в шесть лет занялся картингом. В подростковом возрасте он участвовал в различных молодежных европейских сериях: итальянской «Ф-4», «Формуле-Рено», а в 2018-м пришел в дивизион, который спустя год стал «Ф-3». Серия получила современный вид, и Шварцман с комфортным отрывом выиграл общий зачет третьего эшелона для лучших гонщиков мира.

Роберт Шварцман Фото: Getty Images

Из 16 гонок российский пилот выиграл три, семь раз был на подиуме и всего два раза опустился ниже пятого места – был восьмым на этапе в Монце и однажды сошел на венгерской трассе. Роберт оформил победу в чемпионате в Сочи, став вторым в первой гонке. На воскресный старт он выходил в ранге триумфатора всей серии и финишировал третьим.

После чемпионства Шварцман готовился к повышению в «Ф-2», но приближение сезона смазалось пандемией коронавируса в самом жутком варианте – от болезни скончался 52-летний отец гонщика, Михаил Шварцман. Мужчина провел две недели в больнице и проиграл COVID-19.

«Плачу, когда пишу это, не могу поверить, что ты ушел. Ты очень помогал мне в жизни и карьере, а я не успел отплатить тем же. Ты был и остаешься лучшим папой в мире, я тебя люблю и буду по тебе скучать», – опубликовал Роберт трогательное прощание с близким человеком, без которого не оказался бы в автогонках. Михаил Шварцман был бизнесменом и содержал известную в Петербурге цветочную фирму «Цветоптторг». Шварцман-старший рассказывал, что потратил на продвижение сына около пяти миллионов евро.

«Если бы я заранее знал, через что нам придется пройти и сколько это будет стоить, я бы хорошенько подумал, ввязываться в эту историю или нет. Но когда Роберт начинал, я не представлял масштаб расходов, а потом было уже поздно менять стратегию – у него слишком круто все получалось», – говорил он.

К счастью, к отложенному старту сезона молодой пилот морально отошел от трагедии. На дебютный сезон в «Ф-2» он остался в итальянской команде «Према Пауэртим» и получил в напарники 21-летнего Мика Шумахера – сына легендарного Михаэля Шумахера, который до сих пор удерживает рекорд по чемпионствам в «Ф-1». Мик, тоже родившийся в 1999-м, на шаг опережает Роберта: он выиграл «Ф-3» в 2018-м – за год до реорганизации и победы Шварцмана. В дебютном сезоне «Ф-2» взял одну гонку, но в целом не блеснул – пять раз сошел с трассы, один раз не квалифицировался и занял по итогам скромное 12-е место.

«Я знаю, что я сильнее Мика как пилот и быстрее, поэтому важно сразу начать работу в правильном направлении и в следующем году всем доказать, кто я такой», – заявил Шварцман в декабре.

Мик Шумахер Фото: Getty Images

Пока его слова не выглядят бравадой: в дебютной гонке «Ф-2» в австрийском Шпильберге Шварцман приехал третьим, а Шумахер – только 11-м. На следующий день Роберт ухудшил позицию и стал четвертым, а Мик поднялся на седьмое место, но снова остался позади напарника. Второй этап пристрелявшийся Шварцман начал с победы: он разделил подиум с азиатскими гонщиками, а Шумахер-младший занял четвертое место.

Что такое «Формула-2»?

То, что это второй эшелон после «Ф-1», где пробуется молодежь, все уже поняли. Необходимость серии часто оспаривали, она то закрывалась, то появлялась снова. Впервые «Ф-2» открылась в 1948 году. Ее несколько раз реорганизовывали, в том числе в последние 20 лет. В 2005-м Берни Экклстоун и Флавио Бриаторе воссоздали ее и дали название GP2, через шесть лет объединили промоушн с азиатским GP2 и, наконец, в 2019-м официально переименовали его в «Ф-2». Сейчас это 20 гонок на 10 этапах.

В «Ф-2» тоже гоняются на болидах, но технические характеристики отличны от привычных. Мотор во второй лиге более низкооборотистый, но рабочий объем двигателя превышает показатели «Ф-1» больше чем в два раза.

Роберт Шварцман на трассе «Формулы-2» Фото: Getty Images

Заезды устроены немного не так, как в культовых гонках. В пятницу полчаса отводятся на свободную практику, следующие 30 минут идет квалификация. В субботу по ее итогам проходит первая гонка на 170 километров (в Будапеште – 160, в Монако – 140), за которую начисляются очки. Пилоты должны уложиться в час – иначе заезд останавливается, и места раздаются по текущему положению на трассе.

Воскресенье – день спринта на 120 километров (в Монако – 100). Гонщики получают место на старте согласно субботним результатам, но первая восьмерка – в обратном порядке: это особенность «Формулы-2». Пилот, приехавший восьмым, становится на первую позицию, победитель отправляется на восьмую – и так далее. Спринт ограничен 45 минутами.

В первой гонке десятка получает очки от 25 до одного, во второй премируется только восьмерка – от 15 до одного. Пилот с лучшим временем в каждом заезде получает два балла дополнительно, а четыре балла дают за выигранный поул – так что максимально за этап можно заработать 48 очков. Чемпион «Ф-2» навсегда теряет право на дальнейшее участие в серии – наверное, подразумевается, что он уходит в «Ф-1».

Будут ли у Шварцмана шансы в «Формуле-1»?

Говорить о точных перспективах пока преждевременно, но об отдаленных – вполне. Вот некоторые победители общего зачета «Ф-2», начиная с 2005 года: Нико Росберг, Льюис Хэмилтон, Тимо Глок, Нико Хюлькенберг, Пастор Мальдонадо, Роман Грожан, Пьер Гасли и Шарль Леклер. В призах общего зачета были Хейкки Ковалайнен, Нельсон Пике, Серхио Перес, Виталий Петров, Антонио Джовинацци, Сергей Сироткин и Ландо Норрис, который уже взял первый подиум в большой «Формуле».

Есть и иные примеры – действующий победитель, голландец Ник де Врис, отказался не в «Ф-1», а в «Формуле Е». Зато вице-чемпион Николас Латифи дебютировал в составе «Уильямса» и добрался до финиша в умопомрачительной гонке, которую не закончили Кими Райкконен и Макс Ферстаппен.

У Шварцмана есть шансы пробиться в «Ф-1», но сначала нужно сосредоточиться на второй лиге. И, в первую очередь, зарекомендовать себя сильнее младшего Шумахера.

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