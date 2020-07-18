Шварцман выиграл первую гонку в Венгрии

Роберт Шварцман после победы в первой гонке Гран-при Венгрии
Фото: Getty Images
Второе место у еще одного русского гонщика.
Российский пилот команды «Према Расинг» Роберт Шварцман стал победителем первой гонки Гран-при Венгрии
Второй победе Роберта не помешал старт с 11-го места. Вторым финишировала еще один гонщик из России Никита Мазепин «Хитех Расинг», тройку замкнул партнер Шварцмана по команде Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера.
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Артем Маркелов из HWA AG досрочно закончил заезд из-за аварии.
- В воскресенье состоится вторая гонка.
- Шварцман возглавляет генеральную классификацию с 73 очками.
Русский пилот покоряет «Формулу-2». Он выступает за одну команду с сыном Шумахера и обгоняет его
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