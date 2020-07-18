Формула-2

Шварцман выиграл первую гонку в Венгрии

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Роберт Шварцман после победы в первой гонке Гран-при Венгрии

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

Второе место у еще одного русского гонщика.

Российский пилот команды «Према Расинг» Роберт Шварцман стал победителем первой гонки Гран-при Венгрии

Второй победе Роберта не помешал старт с 11-го места. Вторым финишировала еще один гонщик из России Никита Мазепин «Хитех Расинг», тройку замкнул партнер Шварцмана по команде Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера.

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Артем Маркелов из HWA AG досрочно закончил заезд из-за аварии.

  • В воскресенье состоится вторая гонка.
  • Шварцман возглавляет генеральную классификацию с 73 очками.

Русский пилот покоряет «Формулу-2». Он выступает за одну команду с сыном Шумахера и обгоняет его

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