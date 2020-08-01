Ребята из России снова разрывают второй эшелон «Формулы».

Российский пилот «Формулы-2» Никита Мазепин выиграл первую гонку на этапе в Великобритании.

Мазепин стартовал с пятого места, вышел на второе и обогнал в споре за лидерство Мика Шумахера – немецкого пилота и сына прославленного Михаэля Шумахера. По прошествии 29 кругов вторым финишировал китаец Чжоу Гуанью, третьим стал Юки Цунода из Японии.

Формула-2 Шварцман выиграл первую гонку в Венгрии 18/07/2020 В 17:46

Роберт Шварцман, лидер общего зачета из России, занял 14-е место, Артем Маркелов – 18-е. Шумахер замкнул топ-10.

Видео победного финиша Никиты:

21-летний Мазепин впервые выиграл гонку «Формулы-2».

Этап продолжится 2 августа.

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Формула-2 Русский пилот покоряет «Формулу-2». Он выступает за одну команду с сыном Шумахера и обгоняет его 12/07/2020 В 21:26