Никита Мазепин
Фото: Getty Images
Ребята из России снова разрывают второй эшелон «Формулы».
Российский пилот «Формулы-2» Никита Мазепин выиграл первую гонку на этапе в Великобритании.
Мазепин стартовал с пятого места, вышел на второе и обогнал в споре за лидерство Мика Шумахера – немецкого пилота и сына прославленного Михаэля Шумахера. По прошествии 29 кругов вторым финишировал китаец Чжоу Гуанью, третьим стал Юки Цунода из Японии.
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Роберт Шварцман, лидер общего зачета из России, занял 14-е место, Артем Маркелов – 18-е. Шумахер замкнул топ-10.
Видео победного финиша Никиты:
- 21-летний Мазепин впервые выиграл гонку «Формулы-2».
- Этап продолжится 2 августа.
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