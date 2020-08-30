Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман вернулся на первую ступень пьедестала почета, выиграв воскресную гонку на этапе в Бельгии.
20-летний пилот после старта вышел на третье место, а затем занял лидирующую позицию после столкновения идущих впереди соперников. Следом с 9-секундным отставанием финишировал Мик Шумахер – сын легендарного Михаэля Шумахера и напарник Шварцмана. Третий – Чжоу Гуаньюй из Китая (+11,1).
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Никита Мазепин финишировал четвертым, Артем Маркелов стал восьмым и впервые в сезоне попал в очки.
- Шварцман вернул лидерство в общем зачете, утраченное на предыдущих этапах.
- Субботнюю гонку выиграл Мазепин, но затем был отправлен на второе место из-за 5-секундного штрафа за столкновение с соперником.
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