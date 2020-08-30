Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман вернулся на первую ступень пьедестала почета, выиграв воскресную гонку на этапе в Бельгии.

20-летний пилот после старта вышел на третье место, а затем занял лидирующую позицию после столкновения идущих впереди соперников. Следом с 9-секундным отставанием финишировал Мик Шумахер – сын легендарного Михаэля Шумахера и напарник Шварцмана. Третий – Чжоу Гуаньюй из Китая (+11,1).