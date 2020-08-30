Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман вернулся на первую ступень пьедестала почета, выиграв воскресную гонку на этапе в Бельгии.

20-летний пилот после старта вышел на третье место, а затем занял лидирующую позицию после столкновения идущих впереди соперников. Следом с 9-секундным отставанием финишировал Мик Шумахер – сын легендарного Михаэля Шумахера и напарник Шварцмана. Третий – Чжоу Гуаньюй из Китая (+11,1).

Формула-2
Мазепин покорил гонку «Формулы-2» в Великобритании – это его первая победа
01/08/2020 В 18:09

Никита Мазепин финишировал четвертым, Артем Маркелов стал восьмым и впервые в сезоне попал в очки.

  • Шварцман вернул лидерство в общем зачете, утраченное на предыдущих этапах.
  • Субботнюю гонку выиграл Мазепин, но затем был отправлен на второе место из-за 5-секундного штрафа за столкновение с соперником.

Русский пилот покоряет «Формулу-2». Он выступает за одну команду с сыном Шумахера и обгоняет его

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Формула-2
Шварцман выиграл первую гонку в Венгрии
18/07/2020 В 17:46
Формула-2
Русский пилот покоряет «Формулу-2». Он выступает за одну команду с сыном Шумахера и обгоняет его
12/07/2020 В 21:26