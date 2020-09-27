Вторая гонка «Формулы-2» в Сочи не была закончена из-за опасной аварии, виновниками которой стали Лука Гьотто и Джек Эйткен.

На седьмом круге пилоты вели тесную борьбу на одном из поворотов. Эйткен потерял траекторию и отправил соперника в отбойник, но сам не удержался на трассе и улетел за ним. Бордюры оказались разрушены, а болид Гьотто загорелся открытым пламенем. Гонщик самостоятельно покинул машину.

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Заезд остановили и не стали возобновлять, результаты зафиксировали по итогам пятого круга. Победил китаец Чжоу Гуаньюй, вторым стал Никита Мазепин из России, третий – представитель Германии Мик Шумахер.

  • Роберт Шварцман замкнул топ-10, Артем Маркелов финишировал 12-м.
  • Вылетевшим Эйткену и Гьотто достались четвертое и пятое места соответственно.

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