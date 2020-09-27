Вторая гонка «Формулы-2» в Сочи не была закончена из-за опасной аварии, виновниками которой стали Лука Гьотто и Джек Эйткен.

На седьмом круге пилоты вели тесную борьбу на одном из поворотов. Эйткен потерял траекторию и отправил соперника в отбойник, но сам не удержался на трассе и улетел за ним. Бордюры оказались разрушены, а болид Гьотто загорелся открытым пламенем. Гонщик самостоятельно покинул машину.