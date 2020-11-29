Российские пилоты «Формулы-2» показали класс на этапе в Бахрейне. Роберт Шварцман выиграл вторую гонку, следом финишировал Никита Мазепин.

21-летний Шварцман победил, стартовав с поула, Мазепин отстал на 5,2 секунды. Третьим стал Луи Делетраз. Лидер общего зачета Мик Шумахер – седьмой, а претендент на место в «Формуле-1» Юки Цунода стал только 15-м из-за контакта с соперником на первом повороте.

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«В начале уикенда у нас были проблемы со скоростью, особенно в квалификации. Рад быть здесь, мы сделали большой шаг вперед, очень горжусь работой команды. Был непростой старт. Весь первый круг Маркус был совсем рядом, я опережал его всего на несколько метров. Потом удалось оторваться на пару секунд, но после выезда машины безопасности нужно было хорошо провести рестарт, а затем и рестарт после виртуального сейфти-кара.

Ну а затем Маркус ошибся в первом повороте. После этого я старался еще несколько кругов держать прежний темп. В итоге всё сработало. Борьба за титул? Мы все еще верим, но шансов, конечно, мало. Было слишком много гонок, где нам не везло, но стараюсь работать еще сильнее», – сказал Шварцман в послематчевом интервью. Его слова приводит «Чемпионат».

Победа стала для Роберта четвертой в сезоне.

Лучший из русских пилотов в общем зачете – Мазепин, идущий третьим.

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