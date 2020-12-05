Пилот «Формулы-2» Мик Шумахер, сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера», попал в аварию во время квалификации этапа в Бахрейне.

Инцидент произошел с 21-летним гонщиком перед последним кругом. Он попытался обогнать израильского пилота Роя Ниссани, но при возвращении на прежнюю траекторию задел колесо его болида. Соперник потерял управление и натолкнулся сзади на машину Шумахера.