Пилот «Премы» Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-2». В последней гонке сезона 21-летний гонщик провалил стартовые круги, испортил резину и был вынужден заехать на пит-стоп за новыми шинами. Но его главный конкурент Каллум Айлотт не воспользовался шансом и закончил гонку вне подиума. В итоге Шумахер опередил Каллума на 14 очков.