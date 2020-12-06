Пилот «Премы» Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-2». В последней гонке сезона 21-летний гонщик провалил стартовые круги, испортил резину и был вынужден заехать на пит-стоп за новыми шинами. Но его главный конкурент Каллум Айлотт не воспользовался шансом и закончил гонку вне подиума. В итоге Шумахер опередил Каллума на 14 очков.

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Сын Шумахера спровоцировал аварию в «Формуле-2»
ВЧЕРА В 15:35
  • Ранее Мик выиграл «Формулу-3».
  • Шумахер подписал контракт с «Хаас» и следующий сезон начнет в «Формуле-1».

Русский пилот покоряет «Формулу-2». Он выступает за одну команду с сыном Шумахера и обгоняет его

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