Пилот «Премы» Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-2». В последней гонке сезона 21-летний гонщик провалил стартовые круги, испортил резину и был вынужден заехать на пит-стоп за новыми шинами. Но его главный конкурент Каллум Айлотт не воспользовался шансом и закончил гонку вне подиума. В итоге Шумахер опередил Каллума на 14 очков.
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