Российский пилот «Формулы-2» Роберт Шварцман выиграл первый спринт на этапе в Баку (Азербайджан) и одержал пятую победу в серии.

21-летний гонщик «Премы» стартовал с поула согласно реверсивной решетке – днем ранее в квалификации он занял десятое место. На старте Шварцман не пустил вперед Джехана Дарувалу и стал отрываться от преследователей после желтых флагов, которые появились из-за аварии в глубине пелотона.

Роберт финишировал первым, второе место занял британец Дэн Тиктум, третье – представитель Китая Гуанью Чжоу. Напарник Шварцмана Оскар Пиастри оказался в числе сошедших после столкновения на первом круге.

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Шварцман – воспитанник академии «Феррари», победитель «Формулы-3» в 2019 году.

В 2020-м перешел в «Формулу-2», одержал четыре победы и занял четвертое место в общем зачете.

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