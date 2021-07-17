Российский пилот «Формулы-2» Роберт Шварцман выиграл вторую гонку в сезоне и вышел на второе место чемпионата.

21-летний Шварцман стал победителем первой спринтерской гонки на этапе в Сильверстоуне (Великобритания). Гонщик «Премы» стартовал четвертым по правилам реверсивной решетки, так как накануне финишировал седьмым в квалификации. Сразу после старта Роберт вышел на первую позицию и держался лидером весь 21 круг.

Второе место занял Юри Випс из команды Hitech Grand Prix, третьим стал представитель ART Grand Prix Кристиан Лундгор.

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Победа позволила Шварцману подняться с четвертого места на второе в общем зачете чемпионата. Первым идет его напарник из Австралии Оскар Пиастри.

Второй спринт начнется 17 июля в 16:45, основная гонка этапа – 18 июля в 12:15.

Шварцман – воспитанник академии «Феррари».

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