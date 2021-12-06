На трассе в Джидде состоялось не только Гран-при «Формулы-1», но и уикенд «Формулы-2» – также предпоследний в сезоне, где математические шансы на титул до сих пор имеет российский пилот «Премы» и академии «Феррари» Роберт Шварцман.

Потенциально опасная трасса со слепыми поворотами волновала и в преддверии «Ф-1», но перед «Ф-2» – особенно: пилоты молодежной серии всегда рискуют сильнее по ряду причин. Не последняя – примерно одинаковые характеристики машин, которые позволяют обгонять. «Хаас» никогда не полезет на «Мерседес» или «Ред Булл», а в младшей «Формуле» борьба идет и в голове, и в хвосте пелотона, а реверсивная решетка на первую и вторую гонку только подогревает гонщиков.

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Первая субботная гонка прошла практически без эксцессов (пилоты покатались за машиной безопасности только после старта), но изобиловала штрафами, вторая едва ли не полностью прошла под желтыми флагами в режиме сейфти кара – из-за столкновений друг с другом, стенами и просто пилотажных ошибок (как у гонщика академии «Ред Булл» и «Хайтека» Лиама Лоусона) сошли сразу семь участников.

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Зато третья гонка, основная, началась экшном. Сперва ее долго задерживали – работники трассы чинили поврежденные в гонках поддержки барьеры. Когда старт наконец дали, произошла жуткая авария: болид стоявшего на решетке третьим Тео Пуршера из академии «Альфа Ромео» не тронулся с места, и в него влетел уже набравший приличную скорость Энцо Фиттипальди, стартовавший с 18-го места.

Дирекция вывесила красный флаг и отправила остальных пилотов в боксы, на трассе появилась машина скорой помощи, а операторы показывали все, кроме повтора столкновения и происходящего на стартовой прямой. Все до жути напоминало ситуацию Ромена Грожана в конце сезона-2020 в Бахрейне – тогда повторы не пускали в эфир вплоть до хэппи-энда. Это устоявшееся правило трансляций автогонок: из уважения к пилотам на экран не выходят записи аварий, исход которых пока не ясен. Но это заставляло болельщиков нервничать у телевизоров и других гаджетов.

Только через 20 минут стали поступать неофициальные сведения от журналистов, присутствующих на трассе – о том, что оба пилота доставлены в больницу на вертолете, оба находятся в сознании и смогли подать зрителям знак руками. Гонку перезапустили, и только затем последовало официальное заявление от пресс-службы «Ф-2», копирующее сведения от медиа.

Остальные пилоты рестартовали, чтобы провести очень странную гонку в формате 20 минут плюс один круг – но с обязательным пит-стопом. Потом столкнулись Олли Колдуэлл и Гильерме Самайя, после чего заезд окончательно остановили и раздали половинчатые очки. Выиграл лидер чемпионата Оскар Пиастри, Шварцман стал вторым и сохранил лишь математические шансы на титул.

Но в каком состоянии находятся гонщики, попавшие в аварию на старте? Только к вечеру они смогли успокоить любителей автогонок в соцсетях.

«В целом я в порядке, – написал Пуршер, уже ломавший руку в 2021-м. – Пока не знаю, закончился ли для меня этот сезон. Но это не самое важное: авария была действительно серьезной, а Энцо травмирован. Желаю ему скорейшего выздоровления!»

20-летний Фиттипальди, внук двукратного чемпиона «Ф-1» Эмерсона Фиттипальди, пострадал сильнее. За него выступил старший брат Пьетро, запасной пилот «Хааса».

«Энцо в сознании, сейчас находится в больнице. У него перелом правой пятки, но, к счастью, все намного лучше, чем мы ожидали. Спасибо FIA, команде и всему медицинскому персоналу здесь, в Саудовской Аравии», – написал Пьетро.

Справедливости ради, столкновение Пуршера и Фиттипальди произошло не из-за опасностей трассы – такое могло случиться на любой, даже самой широкой стартовой прямой. Но это был очень странный уикенд.

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