Турецкий гонщик Джем Белюкбаши, ставший известным как пилот виртуальной «Формулы-1», будет гоняться в «Формуле-2» в новом сезоне. Это двойное достижение: он первый гонщик, пришедший из виртуальной «Ф-1» и первый пилот из Турции, попавший в «Ф-2».

Белюкбаши будет представлять «Хароуз». Раньше он занимался картингом, а первый опыт в «формульных» сериях получил в 2019-м, заняв девятое место в Азиатской «Формуле-3» и пятое – в Euroformula Open несмотря на то, что пропустил девять из 24 гонок.

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