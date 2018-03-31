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18-летний гонщик Монгер заехал на подиум британской «Формулы-3» в первой гонке после ампутации ног

18-летний гонщик заехал на подиум британской «Формулы-3» в первой гонке после ампутации ног
Eurosport

1 час назад

Герой.

Британский автогонщик Билли Монгер триумфально вернулся за руль после годичного перерыва из-за аварии на этапе британской «Формулы-4» в Донингтон-Парке: тогда парень лишился обеих ног.

В дебютной гонке британской «Формулы-3» Билли занял третье место, стартовав пятым. Он опередил ближайшего преследователя на 0,8 секунды.

В январе Монгер заявил, что не отказывается от мечты попасть в «Формулу-1»: «Я буду выступать в «Формуле-3» в новом сезоне. Сейчас мы активно ищем бюджет. В долгосрочной перспективе я все равно буду стремиться в «Ф-1».

  • Выиграл гонку Линус Лундквист, вторым стал Николай Кьергаард.
  • После тяжелой аварии в прошлом году Билли собрал почти миллион евро на реабилитацию.

Фото: BRDC British F3

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