Other Agency
18-летний гонщик Монгер заехал на подиум британской «Формулы-3» в первой гонке после ампутации ног
Герой.
Британский автогонщик Билли Монгер триумфально вернулся за руль после годичного перерыва из-за аварии на этапе британской «Формулы-4» в Донингтон-Парке: тогда парень лишился обеих ног.
В дебютной гонке британской «Формулы-3» Билли занял третье место, стартовав пятым. Он опередил ближайшего преследователя на 0,8 секунды.
В январе Монгер заявил, что не отказывается от мечты попасть в «Формулу-1»: «Я буду выступать в «Формуле-3» в новом сезоне. Сейчас мы активно ищем бюджет. В долгосрочной перспективе я все равно буду стремиться в «Ф-1».
- Выиграл гонку Линус Лундквист, вторым стал Николай Кьергаард.
- После тяжелой аварии в прошлом году Билли собрал почти миллион евро на реабилитацию.
Фото: BRDC British F3
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте