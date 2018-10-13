Сын Михаэля Шумахера Мик выиграл европейский чемпионат «Формулы-3» – первый титул в карьере

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик победил в европейском чемпионате «Формулы-3».

19-летний немецкий гонщик во второй гонке заключительного этапа чемпионата в Германии пришел к финишу вторым. Этого хватило для того, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул.

Этот титул стал первым в карьере Шумахера-младшего. Отец Мика дебютировал в «Формуле-1» в 22 года, а в 25 впервые стал чемпионом мира.

Чемпионат завершится в воскресенье третьей гонкой.

Для Мика Шумахера этот сезон в «Формуле-3» – второй в карьере.

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