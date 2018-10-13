Getty Images

Сын Михаэля Шумахера Мик выиграл европейский чемпионат «Формулы-3» – первый титул в карьере

Сын Шумахера выиграл европейский чемпионат «Формулы-3» – первый титул в карьере
Eurosport

36 мин. назад

Юноша стремится повторить успехи легендарного отца.

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик победил в европейском чемпионате «Формулы-3».

19-летний немецкий гонщик во второй гонке заключительного этапа чемпионата в Германии пришел к финишу вторым. Этого хватило для того, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул.

Этот титул стал первым в карьере Шумахера-младшего. Отец Мика дебютировал в «Формуле-1» в 22 года, а в 25 впервые стал чемпионом мира.

  • Чемпионат завершится в воскресенье третьей гонкой.
  • Для Мика Шумахера этот сезон в «Формуле-3» – второй в карьере.

Жена Шумахера Коринна перевезла Михаэля на Майорку на бывшую виллу Флорентино Переса

Eurosport в телеграме

Подпишись на нас в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Екатерина Александрова выходит в финал турнира в Линце

00:55
Популярные видео
Ставки за 300. Россия и Турция пронзят друг друга, немцы не вкрутят больше двух мячей
 677 просмотров9 ч
«При подготовке к роли он посмотрел все бои Емельяненко». Искрометные факты про драки в кино
3 975 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться