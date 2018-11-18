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Жутчайшая авария 17-летней гонщицы Флёрш – ее болид подскочил на повороте и вылетел с трассы

Жутчайшая авария 17-летней гонщицы – ее болид подскочил на повороте и вылетел с трассы
Eurosport

1 час назад

Чтобы вернуться в автоспорт и просто к жизни, ей должно очень повезти.

Немецкая гонщица София Флёрш, выступающая в европейской «Формуле-3» за команду Van Amersfoort Racing, попала в серьезнейшую аварию.

За 12 кругов до финиша Гран-при Макао Флёрш не справилась с управлением, ехала по внутреннему радиусу и наткнулась на бордюр. Болид Софии ужасающим образом перепрыгнул машину соперника, развернулся и вылетел за пределы трассы, пробив ограждение.

Кадры с трибун приводят в полнейший ужас. Директор Гран-при Макао выпустил красные флаги и отправил остальные автомобили на пит-лейн.

Руководство ФИА в официальном заявлении сообщило, что с Флёрш все в порядке. «После оценки медицинского штаба гонщица в сознании. Ее доставили в госпиталь для дальнейшего обследования», – говорится в пресс-релизе.

  • Флёрш 17 лет, она единственная девушка на стартовой решетке «Формулы-3» и проводит дебютный сезон в европейском чемпионате после короткой карьеры тестовым пилотом.
  • Действующий чемпион континентальной «Формулы-3» – 19-летний сын легенды «Ф-1» Михаэля Шумахер Мик.

18-летний гонщик заехал на подиум британской «Формулы-3» в первой гонке после ампутации ног

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