Жутчайшая авария 17-летней гонщицы Флёрш – ее болид подскочил на повороте и вылетел с трассы

Немецкая гонщица София Флёрш, выступающая в европейской «Формуле-3» за команду Van Amersfoort Racing, попала в серьезнейшую аварию.

За 12 кругов до финиша Гран-при Макао Флёрш не справилась с управлением, ехала по внутреннему радиусу и наткнулась на бордюр. Болид Софии ужасающим образом перепрыгнул машину соперника, развернулся и вылетел за пределы трассы, пробив ограждение.

Кадры с трибун приводят в полнейший ужас. Директор Гран-при Макао выпустил красные флаги и отправил остальные автомобили на пит-лейн.

Руководство ФИА в официальном заявлении сообщило, что с Флёрш все в порядке. «После оценки медицинского штаба гонщица в сознании. Ее доставили в госпиталь для дальнейшего обследования», – говорится в пресс-релизе.

Флёрш 17 лет, она единственная девушка на стартовой решетке «Формулы-3» и проводит дебютный сезон в европейском чемпионате после короткой карьеры тестовым пилотом.

Действующий чемпион континентальной «Формулы-3» – 19-летний сын легенды «Ф-1» Михаэля Шумахер Мик.

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