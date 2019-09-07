Гонщик «Формулы-3» наехал на поребрик и сделал жуткое говокружительное сальто
Слава богу, пилот жив.
Гонщик команды Campos Алекс Перони попал в серьезную аварию во время субботней гонки «Формулы-3» на трассе в Монце.
На повороте Перони выкатился на заасфальтированную зону безопасности, после чего наехал на поребрик – машина взлетела, несколько раз перевернулась в воздухе и упала на ограждение трассы.
- Перони самостоятельно покинул кокпит, но, несмотря на это, его отправили в госпиталь.
- Гонку же выиграл российский автогонщик Роберт Шварцман.
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