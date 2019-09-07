Гонщик команды Campos Алекс Перони попал в серьезную аварию во время субботней гонки «Формулы-3» на трассе в Монце.

На повороте Перони выкатился на заасфальтированную зону безопасности, после чего наехал на поребрик – машина взлетела, несколько раз перевернулась в воздухе и упала на ограждение трассы.

Перони самостоятельно покинул кокпит, но, несмотря на это, его отправили в госпиталь.

Гонку же выиграл российский автогонщик Роберт Шварцман.

Гонщик «Формулы-2» погиб после жуткого столкновения. Второй участник аварии находится в больнице

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