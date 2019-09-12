Немецкая гонщица София Флёрш уже несколько лет успешно соревнуется с мужчинами. В 2017-м она стала первой женщиной, завоевавшей подиум в «Формуле-4», а с прошлого года поднялась на дивизион выше.

Осенью 2018 года София порвала новостные ленты с плохой стороны: ее чудовищная авария на Гран-при Макао ужаснула даже зрителей со стальными нервами. К счастью, Флёрш оправилась после 11-часовой операции и вернулась на трассу. Возможно, когда-нибудь немка дебютирует и в «Формуле-1», ведь у нее все впереди: в декабре Софии исполнится всего 19.

Летом Флёрш призналась Bild, что ей нравится демонстрировать себя по примеру Льюиса Хэмилтона и других пилотов-мужчин. И такую красоту действительно тяжело скрыть.

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