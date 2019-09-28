Российский гонщик «Формулы-3» Роберт Шварцман занял второе место на этапе в Сочи и досрочно выиграл чемпионат, став первым победителем в истории турнира.

Выступающий за команду Prema 20-летний пилот уступил только своему напарнику Маркусу Армстронгу из Новой Зеландии. Третьим стал финн Нико Кари, представляющий Trident.

Второе место позволило Шварцману досрочно стать победителем чемпионата «Формулы-3».

Последняя гонка также состоится в Сочи.

В «Формуле-3» соревнуются на одноместных гоночных автомобилях с открытыми колесами.

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