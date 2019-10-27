«Ходят медведи, люди пьют водку». Российский чемпион «Ф-3» подтвердил веру европейцев в стереотипы

Российский чемпион «Формулы-3» Роберт Шварцман рассказал, как иностранцы представляют себе Россию. 20-летний гонщик живет в Италии и постоянно слышит странные вопросы про российские реалии.

Про медведей, водку и стрельбу

«Это стереотипы. Даже не знаю, кто их придумывает, но явно не очень умный человек. Мне тоже некоторые ребята говорили об этом, реально ли у нас ходят медведи, что люди пьют водку и стреляют из Калашникова. «Ага, – отвечаю им, – конечно, каждый день и на каждом углу. Идет белый медведь, а я ему: «Привет, медвежонок, дай пять! Увидимся завтра!» Отвечаю им со стебом, а потом спрашиваю: «Ребят, вы чего, серьезно? Издеваетесь, что ли, какие медведи?»

Про разность российского и европейского менталитетов

«Другие люди, другая еда, другой менталитет. Какие-то моменты нам нужно перенять друг у друга. Считаю, что нашим людям нужно быть более добрыми друг к другу, уважать. В России доводилось видеть очень злых и эгоистичных людей. В Италии или Европе такого нет. Если ты попросил бутылку воды, то тебе без проблем дадут. У нас же тебе скажут, чтобы имел свою. Вот такие маленькие нюансы мешают.

Не все в России такие, но те, кто так себя ведет, должны поменяться. Они не пупы земли и должны упасть с небес, быть простыми людьми, помогать другим. Вот в воскресенье я проехался на метро, обрадовался тому, что мужчины уступают места женщинам, детям, бабушкам и дедушкам. За это я уважаю их. И я рад, что таких людей в России большинство».

В «Формуле-3» соревнуются на одноместных гоночных автомобилях с открытыми колесами.

Роберт – первый чемпион в истории турнира.

Эта гонщица вернулась после тяжелой аварии. А еще она призналась, что любит показать себя

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