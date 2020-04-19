18 апреля от коронавируса скончался отец Роберта Шварцмана – российского чемпиона «Формулы-3».

«Плачу, когда пишу это, не могу поверить, что ты ушел. Ты очень помогал мне в жизни и карьере, а я не успел отплатить тем же. Ты был и остаешься лучшим папой в мире, я тебя люблю и буду по тебе скучать», – написал 20-летний Шварцман.

Ранее пилот сообщил, что его отец болел коронавирусом две недели и находился в больнице. Михаилу Шварцману было 52 года.

Роберт – пилот программы SMP Racing и член академии «Феррари».

В сезоне-2019 Шварцман досрочно выиграл чемпионат «Формулы-3».

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