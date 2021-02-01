«Невероятно рад вернуться после всего, что пережил. Благодарен «АРТ». Их вера в меня значит многое. «Формула-3» – переходный год. Моей мечтой остается «Формула-1», – сказал Корреа.

Хуан-Мануэль вернулся в спорт спустя полтора года. В августе 2019-го состоялась гонка «Формулы-2», в которой произошла смертельная авария с участием Антуана Юбера, Марино Сато и Корреа. Машину Юбера сорвало с траектории после Eau Rouge: он вылетел с трассы, но затем отрикошетил от барьера и вновь оказался на траектории. Корреа не успел среагировать и на огромной скорости врезался в машину француза, разорвав ее надвое, после чего в аварию с ними попал и Сато.