Команда «АРТ» объявила о том, что Хуан-Мануэль Корреа проведет сезон-2021 в «Формуле-3».
«Невероятно рад вернуться после всего, что пережил. Благодарен «АРТ». Их вера в меня значит многое. «Формула-3» – переходный год. Моей мечтой остается «Формула-1», – сказал Корреа.
Хуан-Мануэль вернулся в спорт спустя полтора года. В августе 2019-го состоялась гонка «Формулы-2», в которой произошла смертельная авария с участием Антуана Юбера, Марино Сато и Корреа. Машину Юбера сорвало с траектории после Eau Rouge: он вылетел с трассы, но затем отрикошетил от барьера и вновь оказался на траектории. Корреа не успел среагировать и на огромной скорости врезался в машину француза, разорвав ее надвое, после чего в аварию с ними попал и Сато.
31 августа Юбер скончался, а за жизнь Корреа несколько дней боролись врачи. Хуан-Мануэль выжил, но получил серьезные травмы: перелом обеих ног и повреждение позвоночника. В сентябре американец перенес 20-ю операцию и еще передвигался на инвалидной коляске.
- В 2020 году за «АРТ» выступали француз Тео Пуршер, испанец Себастьян Фернандес и россиянин Александр Смоляр.
- Участие Смоляра в сезоне-2021 также подтверждено. Третьим пилотом будет датчанин Фредерик Вести.