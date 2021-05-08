Российский пилот «Формулы-3» Александр Смоляр выиграл первую гонку сезона – спринт на этапе в Барселоне.

19-летний гонщик, представляющий команду ART Grand Prix, стартовал с первой линии и обошел в борьбе за лидирующую позицию Джонни Эдгара. По ходу гонки Смоляр оторвался, выиграв у Клемента Новалака и Чао Коллета. На последних кругах на заезд повлияли желтые флаги.

В общем зачете «Формулы-3» сезона-2020 Смоляр был 14-м в общем зачете.

На этапе в Испании запланированы еще два старта: второй спринт состоится 8 мая, основная гонка – 9-го.

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