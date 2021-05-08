Российский пилот «Формулы-3» Александр Смоляр выиграл первую гонку сезона – спринт на этапе в Барселоне.
19-летний гонщик, представляющий команду ART Grand Prix, стартовал с первой линии и обошел в борьбе за лидирующую позицию Джонни Эдгара. По ходу гонки Смоляр оторвался, выиграв у Клемента Новалака и Чао Коллета. На последних кругах на заезд повлияли желтые флаги.
- В общем зачете «Формулы-3» сезона-2020 Смоляр был 14-м в общем зачете.
- На этапе в Испании запланированы еще два старта: второй спринт состоится 8 мая, основная гонка – 9-го.
Формула-3
Участник смертельной аварии вернулся в гонки спустя полтора года
Формула-3
Отец русского чемпиона «Формулы-3» Шварцмана умер от коронавируса
Формула-3
«Ходят медведи, люди пьют водку». Российский чемпион «Ф-3» подтвердил веру европейцев в стереотипы