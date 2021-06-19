Российский пилот «Формулы-3» Александр Смоляр выиграл первый спринт на этапе во Франции – это его вторая победа в сезоне-2021.

19-летний гонщик стартовал шестым согласно реверсивной решетке и сумел прорваться на первое место. На 17-м круге Смоляр вышел на второе место, спустя круг стал лидером, но потерял позицию после атаки француза Виктора Мартена. Но борьба не закончилась – на последнем круге Александр удержался в зоне DRS и вернул лидерство. Мартен стал вторым, третий – австралиец Калан Уильямс.

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Мощнейший прорыв удался Артуру Леклеру – младшему брату пилота «Феррари» Шарля Леклера. Он стартовал с последнего 30-го места и завершил гонку 12-м, что позволит ему начать с поула вечернюю гонку.

Предыдущий этап в Барселоне Смоляр также начал с победы.

После четырех гонок он занимает в общем зачете пятое место, отставая от лидера всего на четыре очка.

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