Австралиец Джек Дуэн из «Трайдента» победил в заключительной гонке «Формулы-3» в Сочи.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Фредерик Вести («АРТ») из Дании занял второе место, партнер Дуэна по команде британец Клемент Новалак финишировал третьим.

Формула-3 Русский пилот «Ф-3» Смоляр выиграл спринт на этапе во Франции 19/06/2021 В 09:15

Российский пилот Александр Смоляр («АРТ») начал гонку седьмым и на первых кругах вылетел из топ-10. В дальнейшем Александру удалось отыграть позиции, однако во второй половине заезда он не смог уйти от столкновения и ему пришлось менять переднее антикрыло. В результате Смоляр стал 23-м и занял шестое итоговое место в чемпионате.

Итоговое положение в чемпионате:

1. Деннис Хаугер – 205 очков;

2. Джек Дуэн – 179;

3. Клемент Новалак – 138;

4. Фредерик Вести – 138;

5. Виктор Мартен – 131;

6. Александр Смоляр – 107;

7. Логан Сэрджант – 102;

8. Олли Колдуэлл – 93;

9. Кайо Коллет – 93:

10. Артур Леклер – 77.

Норвежский гонщик Деннис Хаугер («Према»), накануне завоевавший титул, финишировал 24-м.

Александр Смоляр выиграл две гонки по ходу сезона.

Формула-3 Русский пилот «Ф-3» Смоляр выиграл 1-ю гонку сезона 08/05/2021 В 09:29