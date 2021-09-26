Австралиец Джек Дуэн из «Трайдента» победил в заключительной гонке «Формулы-3» в Сочи.
Фредерик Вести («АРТ») из Дании занял второе место, партнер Дуэна по команде британец Клемент Новалак финишировал третьим.
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Русский пилот «Ф-3» Смоляр выиграл спринт на этапе во Франции
Российский пилот Александр Смоляр («АРТ») начал гонку седьмым и на первых кругах вылетел из топ-10. В дальнейшем Александру удалось отыграть позиции, однако во второй половине заезда он не смог уйти от столкновения и ему пришлось менять переднее антикрыло. В результате Смоляр стал 23-м и занял шестое итоговое место в чемпионате.
Итоговое положение в чемпионате:
1. Деннис Хаугер – 205 очков;
2. Джек Дуэн – 179;
3. Клемент Новалак – 138;
4. Фредерик Вести – 138;
5. Виктор Мартен – 131;
6. Александр Смоляр – 107;
7. Логан Сэрджант – 102;
8. Олли Колдуэлл – 93;
9. Кайо Коллет – 93:
10. Артур Леклер – 77.
- Норвежский гонщик Деннис Хаугер («Према»), накануне завоевавший титул, финишировал 24-м.
- Александр Смоляр выиграл две гонки по ходу сезона.
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