Eurosport
«Формула Е» представила болид, который почти уделал в скорости самолет
В другой раз получится.
«Формула Е» подписала партнерское соглашение с авиакомпанией Qatar Airways. В честь этого в аэропорту Дохи прошли соревнования между болидом Spark SRT_01E, за рулем которого сидел гонщик Жером д’Амброзио, и двумя пассажирскими самолетами.
В первом заезде д’Амброзио соревновался со взлетающим лайнером, во втором – с заходящим на посадку. Оба раза болид вырывался вперед, но вскоре терял преимущество и проигрывал.
- Соревнования «Формулы Е» проводятся с 2014 года. В гонках соревнуются электромобили.
- Д’Амброзио – победитель двух этапов «Формулы Е».
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