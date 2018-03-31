«Формула Е» представила болид, который почти уделал в скорости самолет

«Формула Е» подписала партнерское соглашение с авиакомпанией Qatar Airways. В честь этого в аэропорту Дохи прошли соревнования между болидом Spark SRT_01E, за рулем которого сидел гонщик Жером д’Амброзио, и двумя пассажирскими самолетами.

В первом заезде д’Амброзио соревновался со взлетающим лайнером, во втором – с заходящим на посадку. Оба раза болид вырывался вперед, но вскоре терял преимущество и проигрывал.

Соревнования «Формулы Е» проводятся с 2014 года. В гонках соревнуются электромобили.

Д’Амброзио – победитель двух этапов «Формулы Е».

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