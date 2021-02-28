Во время гонки «Формулы Е» в Саудовской Аравии местными властями была сбита ракета над Эр-Риядом, а также боевые дроны в южных областях страны.

Express сообщает, что на гонке присутствовал наследный принц Мухаммед бин Салман, а в атаке обвинили военизированную группировку йеменских хуситов.

Твиттер Sierra Alpha со ссылкой на собственные источники сообщил, что именно принц и гонка «Формулы Е» были целью атаки. Владельцы аккаунта сотрудничают с медиа о международной обороне и отслеживают воздушные судна.