Во время второй гонки берлинского Гран-при «Формулы Е» произошло неприятное событие. Болид гонщика Jaguar Racing Митча Эванса тронулся со своей третьей позиции, но по непонятной причине тут же остановился. Когда автомобили разгонялись в сторону первого поворота, не все из них смогли избежать столкновения с Jaguar, и произошла авария с Venturi Эдоардо Мортары.

Гонку тут же остановили красными флагами. Оба пилота выбрались из кокпитов разбитых авто и вернулись в расположение своих команд, однако швейцарец отправился на медицинское обследование.

«Я в порядке. В машине что-то вышло из строя сразу после старта. Она дернулась, но тут же загорелся аварийный сигнал, и она остановилась. Понятно, что мне было некуда деться. Разумеется, этого не должно было случиться, если честно, даже не знаю, что сказать. Я расстроен за всю команду, за самого себя – никогда раньше мне не доводилось бывать в подобных переделках. Конечно, мы все проанализируем, но понадобится время, чтобы улеглись эмоции. В любом случае сейчас я уже ничего не могу предпринять», – сказал Эванс после гонки.

Берлин Жесткая авария на «Формуле Е», которая перевернула гонку 21 МИНУТУ НАЗАД

Митч Эванс Фото: Imago

После рестарта произошла еще одна авария. Свое авто разбил Джейка Деннис на BMW i Andretti – его занесло на одном из поворотов. Пилот также не смог объяснить поломку, лишь сказав, что слышал странный звук в авто.

Итоговое положение пилотов не обошлось без сюрпризов. Первым стал француз Норман Рато из Venturi – для него это первая победа в дебютном сезоне. В топ-3 также оказались Оливер Роуленд из Nissan e.Dams и Стоффель Внадорн из Mercedes.

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