Eurosport
Американская гонщица погибла при попытке разогнаться до 966 км/ч и побить свой же рекорд
Джесси Комбс хотела быть самой быстрой женщиной на Земле.
Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс трагически погибла в возрасте 36 лет.
Трагедия произошла во время испытаний реактивного автомобиля в пустыни Алворда в штате Орегон на сухом дне озера. Комбс пыталась разогнаться до 619 миль в час (почти 996 километров в час). Что именно привело к гибели спортсменки, не разглашается.
«Главной мечтой Джесси было стать самой быстрой женщиной на Земле. Она покинула этот мир, разогнавшись быстрее любой другой женщины за всю историю», сообщается в заявлении семьи Комбс, которое приводит Autoblog.
- В 2016 году она установила действующий рекорд, разогнавшись до 769 километров в час.
- В 2009 году гонщица была соведущей в программе «Разрушители легенд».
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