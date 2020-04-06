Испанский фрирайдер Филипп Клейн Герреро совершил восхождение на гору и спуск с нее, находясь при этом дома и не нарушая правил самоизоляции в период пандемии коронавируса.

«Перед тем, как нынешняя ситуация со здоровьем заперла нас, я планировал отправиться во фрирайд с семьей. Предполагалось, что это будет самое главное приключение в году, то самое, которое я с нетерпением ждал целый год. Но карантин заставил меня остаться дома, и я придумал способ кататься на лыжах, не выходя из гостиной», – подписал спортсмен ролик на ютьюбе.

Видео собрало почти полмиллиона просмотров.

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