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Леди в коротком платье и на шпильках пожонглировала мячом так, как ты никогда не сможешь

Леди в коротком платье и на шпильках пожонглировала мячом так, как ты никогда не сможешь
Eurosport

14/09/2018 в 17:48

Попробуй повторить.

Футбольный фристайлер Харриет Павлоу проворачивает трюки, от которых захватывает дух. В детстве ты мечтал освоить хотя бы один из этих приемов, а она освоила их все.

Харриет, одетая в короткое платье и босоножки на шпильках, пожонглировала мячом, отстучала несколько ударов по полу, а затем поймала сферу на хрупкую шею и, удерживая ее в таком состоянии, сделала несколько отжиманий.

  • Харриет живет в Лондоне и постепенно превращается в звезду футбольного фристайла.
  • В инстаграме девушки полно других роликов – успей отсмотреть все, пока мы не сделали подборку.

Фристайлер поставил мяч на бутылку и запулил в девятину, до глубины души впечатлив Джеррарда

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