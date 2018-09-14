Леди в коротком платье и на шпильках пожонглировала мячом так, как ты никогда не сможешь

Футбольный фристайлер Харриет Павлоу проворачивает трюки, от которых захватывает дух. В детстве ты мечтал освоить хотя бы один из этих приемов, а она освоила их все.

Харриет, одетая в короткое платье и босоножки на шпильках, пожонглировала мячом, отстучала несколько ударов по полу, а затем поймала сферу на хрупкую шею и, удерживая ее в таком состоянии, сделала несколько отжиманий.

Харриет живет в Лондоне и постепенно превращается в звезду футбольного фристайла.

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