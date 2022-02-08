Китайская фристайлистка с американскими корнями Эйлин Гу выиграла золотую медаль Олимпийских игр в дисциплине биг-эйр.

18-летняя спортсменка шла на третьем месте, но прыгнула последнюю попытку на 94,5 балла и вышла в лидеры по сумме двух лучших прыжков (188,25). Второй стала француженка Тесс Ледье (187,5), которая не смогла превзойти две стартовые удачные попытки. Третье место заняла Матильд Гремо из Швейцарии (182,5) – она упала после третьего прыжка.

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