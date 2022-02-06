Олимпийские игры обычно ассоциируются с чем-то официозным, возвышенным и серьезным: церемонии открытия и закрытия с представителями политической элиты, строгие правила Олимпийской деревни, важность статуса страны-хозяйки ивента и все в таком духе. Штамп «спортивный праздник» с трудом применим к Играм: все же на праздниках люди обычно наряжаются и пляшут под бодрую музыку.

ОИ-1988 и 1992 были максимально близки к этому статусу благодаря крутейшей дисциплине – лыжному балету. Спорт был концентрацией стиля того времени, участники соревнований с огромными шевелюрами одевались в яркие костюмы, доставали самые дикие горнолыжные очки, привозили с собой кассеты с главными диско и рок-н-рольными хитами и устраивали шоу.

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История лыжного балета

Фристайл Могулистка сделала крутой трюк и упала, но продолжила выступление 17/12/2021 В 11:51

В начале 1970-х мир лыжного спорта раскололся. Новое поколение бросило вызов традиционализму старого горнолыжного спорта и обратилось к инновациям. Из этого родился лыжный фристайл, который в то время иронично называли спуском на хот-догах или каскадерским катанием. Фристайл состоял из трех элементов: могула, лыжной акробатики и лыжного балета. Спортсмены спускались с горы как можно более необычно, начинали с гладильной доски могула, продолжали дикими вращениями в воздушной части и заканчивали обилием танцев и трюков в конце дистанции. Позже дисциплины разделились на три самостоятельных.

Главный популяризатор лыжного балета – американка Сьюзи Чаффи. В бэкграунде у девушки были танцы, фигурное катание и лыжные гонки, но с последними пришлось завязать из-за травмы. Дама не раскисла и придумала кое-что новое: она добавила к акробатике бодрую музыку и превратила спорт в искусство. Чаффи стала лицом фристайл-сцены, снималась в рекламе и кино, но красота процесса для нее была важнее достижений, так что крупных спортивных успехов она не достигла.

На ОИ-1988 соревнования по могулу, акробатике и балету были показательными. К 1992-му могул вошел в медальный зачет, а еще через четыре года прокачалась и акробатика, но от балета отказались совсем. Со взрывом популярности сноуборда (в 1997-м прошли первые зимние X-Games) судьба лыжного балета была решена, к 2000 году Международная лыжная федерация прикрыла все официальные старты.

Как это выглядело

Балет на лыжах – сплав фристайла, фигурного катания и танцевальных движений, которые обычно идут в ход перед последней песней вечера в ретро-баре. Во-первых, необходима крутая объемная прическа, как у звезды глэм-рока, это определяющая точка входа. Второе – вырвиглазный костюм, в котором не стыдно вписаться на любую тусовку того времени. Причем тут Олимпийские игры и вообще спорт? Перформер в модном аутфите запрыгивал на лыжи, брал в руки палки и пытался исполнить максимально сложную хореографию с разнообразными вращениями и акробатическими трюками, положенными на подходящую музыку.

Для крутого номера подойдут только широкие лыжи, так что действо происходило на склоне – представьте трассу для начинающих на любом горнолыжном курорте. Экс-артист лыжного балета Стив Хэмли провел понятную аналогию: «По сути, лыжный балет – это фигурное катание на лыжах. Можно ли исполнить такое на плоской поверхности, например, на катке? Нет, лыжам нужен нисходящий импульс, но это очень пологий склон. Короткий прокат длился две минуты, длинный – четыре». На олимпийских турнирах спортсменам отводилось по 90 секунд на номер.

Звезды

Самые крутые спортсмены в истории дисциплины – Герман Райтбюргер и Ян Бухер. Герман завоевал пять титулов чемпиона мира, но главным топом была Бухер: дама взяла семь титулов, включая пять наград подряд с 1979 по 1984 годы. История Ян показывает, что лыжный балет был скорее пристанищем для неудачников из других видов, чем полноценной дисциплиной – она пришла в молодой спорт после того, как перелом лодыжки поставил крест на карьере в фигурном катании. Зато на лыжах она была королевой, на этапах Кубка мира дама выиграла под 60 ивентов.

Почему лыжный балет умер

Спорт начал терять популярность к середине 90-х годов, новые правила и нормы мешали свободе самовыражения атлетов. «Спорт все больше зависел от предписаний, стал формальным», – объяснил крах лыжного балета Джастин Холланд, трехкратный чемпион мира. Холланд и другие балетные лыжники проталкивали дисциплину в программу Олимпийских игр 1998 года в Нагано, но потерпели неудачу. Лыжный балет так и не стал полноценным спортом в олимпийском календаре, а Международная федерация лыжного спорта не проводит соревнования с 2000 года. Яркий вид по-прежнему жив среди единичных энтузиастов на склонах Северной Америки и в нарезках ютьюба.

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Источники: The Recreationalist, The Sporting News

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