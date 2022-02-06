Российская фристайлистка Анастасия Смирнова в беседе с журналистами призналась, что не почувствовала особенных эмоций, завоевав медаль Олимпиады в Пекине.

В воскресенье 19-летняя спортсменка завоевала бронзу в могуле. Для сборной России эта награда стала пятой на Играх.

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«Очень хотелось медаль, не хотелось возвращаться без нее. Делали все возможное, чтобы ее получить. Когда поняла, что медаль будет, внутри вообще ничего не почувствовалось, потому что я настраивалась на этот старт не как на Олимпиаду, а как на обычный Кубок мира. Для меня Олимпиада выделялась форматом, потому что я не понимала, как нужно сделать три, а не два чистых заезда, а до этого еще квалификацию», – сказала Смирнова.

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В предыдущий раз россиянки выигрывали олимпийскую медаль в могуле на Играх-1994 в норвежском Лиллехаммере. Тогда Елизавета Кожевникова взяла бронзовую награду.

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