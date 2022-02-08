Фристайлистка Эйлин Гу была одной из популярнейших спортсменок Китая еще до старта Олимпиады. Девушка выиграла несколько крупных соревнований, в том числе два золота на юношеской Олимпиаде. В Пекине все ждали от 18-летней Гу успехов, и она оправдала веру фанатов, взяв первое в истории Китая золото в биг-эйре.

Жизнь Эйлин – не только лыжи. Девушка, популярность которой растет с каждым днем, вовлечена в модельный бизнес и занимается этим профессионально. Она попала в индустрию в 2019 году, когда один из китайских брендов пригласил юную спортсменку на Неделю моды в Париже. С тех пор Гу часто появлялась на страницах китайских изданий Elle и Vogue, а также работала с крупнейшими брендами вроде Tiffany & Co, Louis Vuitton и Victoria’s Secret.

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У девушки заключен контракт с одним из главных международных модельных агентств IMG Models. The Sun сообщает, что за съемку в одной рекламе девушка может зарабатывать около 2,3 млн евро. В 2021 году Эйлин заработала более 14 млн евро благодаря сотрудничеству с модельным агентством и работе со спонсорами. Неудивительно при такой популярности: только в инстаграме у нее почти полмиллиона подписчиков, а в китайской соцсети Weibo – более миллиона.

Эйлин Гу Фото: Getty Images

«Модельный бизнес – это совсем другой мир, ничем не похожий на лыжи. Ничего общего. Мне кажется важным вести многостороннюю жизнь, заниматься разными вещами. Мне нравится так жить! В 2019 году я поехала в Париж на Неделю моды. Это была, наверное, лучшая неделя в моей жизни. Лыжи, не обижайтесь!» – заявила фристайлистка в интервью Olympic Channel.

В 2021-м Гу также побывала на Неделе моды. Во время показа женской одежды Louis Vuitton коллекции «весна/лето-2022» она сидела в первом ряду рядом с такими знаменитостями, как теннисистка Винус Уильямс и актриса Стейси Мартин. Вещи для выхода в свет китаянке предоставили Louis Vuitton, Tiffany & Co, Gucci и Fendi.

14 и 18 февраля зрители увидят Эйлин Гу в еще двух дисциплинах – слоупстайле и хафпайпе. А расписание Олимпиады на 8 февраля смотри здесь

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