Перед стартом Олимпиады в Пекине эксперты проанализировали участников, их достижения с шансами и вывели виртуальную итоговую медальную таблицу. По мнению Gracenote, сборная России претендовала на третье место после Норвегии и Германии с 30 наградами, 10 из которых – золотые. Также были названы фавориты из каждой страны, которые обязательно станут в Китае королями. От российской команды выделили четверых чемпионов: Александра Большунова, Наталью Непряеву, Камилу Валиеву и Максима Бурова.

Первые трое не нуждаются в рекламе, особенно на родине. В отличие от звезды фристайла и лидера сборной, которого популярность не зацепила из-за специфики и непопулярности вида спорта в России. Хотя в прошедшем сезоне Максим окончательно заслужил признание не только у иностранцев. Трехкратный чемпион мира, которому покорились два Кубка мира в акробатике. Перед поездкой в Пекин он стал лучшим на пяти ивентах подряд.

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Максим Буров празднует победу Фото: Getty Images

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«Олимпиада – главный старт для меня как для спортсмена, а главный соперник на соревнованиях – всегда я сам», – уверенно заявил Буров в видео олимпийского комитета России. На вопрос, о чем мечтает сейчас больше всего, он задумался, но четко произнес: «Об олимпийской медали». Статус, титулы, победы и решительность кричали, что у конкурентов Максима нет ни единого шанса.

Но 15 февраля надежды на золото превратились в пыль. Хотя возможностей стать чемпионом было две. Первоначально 23-летний спортсмен был заявлен на командный турнир, но в день его проведения Федерация фристайла России выкатила объявление: «У Бурова индивидуальный план подготовки, согласно которому выступления в командных соревнованиях не предусмотрены». В результате за страну вышли биться Любовь и Станислав Никитины, а еще Илья Буров – старший брат Максима. Получилось откровенно плохо: пятое место из шести команд по итогам квалификации и невыход в медальный финал.

Отказ от участия в командном турнире в пользу еще более тщательной подготовки к личному восприняли с пониманием – болельщики смирились с желанием и амбициозностью спортсмена. Надо было доказывать, что все не напрасно – подтверждением стало бы золото. Но Максим перегорел: из квалификации с двух попыток не пробился в финал. «Это похоже на то, как если бы Усэйн Болт не попал в финал Олимпийских игр на 100 метров», – так ярко результат Бурова прокомментировала эксперт австралийского телеканала 7Olympics.

В первой попытке Максим заявил двойной винт-два винта, но приземлился на спину. Во второй – тройное сальто с четырьмя пируэтами, но снова ошибся (пусть и не так критично) в заключительной трети. За исполнение второго прыжка судьи поставили ему 113,28, но этого хватило лишь для того, чтобы стать 16-м (в финал прошли 12 лучших). До слез обидный результат, ведь на четырех победных стартах в этом сезоне наименьшей оценкой российского спортсмена были 122,17, а наивысшая достигла 133,48 балла.

Падение Максима Бурова на Играх в Пекине Фото: Getty Images

Это уже второй заваленный спортсменом старт на турнире четырехлетий. В 2018-м в Пхёнчхане Буров-младший, несмотря на 19-летний возраст, был одним из претендентов на медаль, но также не пробился в финал – остался по итогам квалификации 15-м. «Был психологический мандраж, потому что Олимпиада, тем более первая – это особенное событие. Перенервничал в ожидании главного старта и допустил много ошибок», – вспомнил незадолго до поездки в Пекин Максим. Возможно, за четыре года спортсмен не поборол страх выступления на соревновании жизни, хотя есть теория, что сильнее Бурову помешал ковид – якобы он вышел из карантина за пару дней до вылета на Игры и по этой причине пропустил командник.

С неудачей лидера шансы России на медаль в акробатике серьезно снизились, но все еще возможно повторение сценария Олимпиады в Пхёнчхане. Тогда от негатива Максима собою закрыл родной брат, Илья Буров. В Южной Корее он показал лучший результат в жизни – взял бронзу, проиграв лишь украинцу Александру Абраменко и китайцу Цзя Цзунъяну. «Друг – это друг… А брат… Это очень хорошее подспорье: в тяжелую минуту или в момент принятия решений, когда рядом есть родственное плечо, которое может поддержать, это очень многого стоит!» – объяснял в 2019-м тренер ребят Александр Пангильский.

Илья старше Максима на 7 лет и первым освоил лыжную акробатику, а затем подтянул брата, для которого стал своего рода тренером: подсказывал и поддерживал в трудные моменты. Этим он займется после Олимпиады, но сначала финал, где должен показать претензии на первое в карьере золото, а младшему брату – пример того, как важна психологическая устойчивость. «От нее много зависит. Важно не поддаться эмоциям. Нужно оставаться сосредоточенным и концентрироваться только на прыжке, – делился Илья. – С каждым стартом эмоции подавляются. Но на важных соревнованиях могут проявиться в любой момент. У меня не было такого, что перед стартом не спал ночь. Все было по графику. Так что старался быть не на мандраже».

Илья Буров Фото: Getty Images

У Бурова-старшего, в отличие от брата, который к 23 годам выиграл 14 стартов на Кубке мира, перед заключительным отрезком карьеры нет побед и лишь девять подиумов, включая олимпийский. Игры в Пекине могут стать для него последними (сам спортсмен говорил, что к 35 лыжники-акробаты заканчивают), и сейчас лучший момент, чтобы снова показать максимум, как и четыре года назад. Тем более в финале Илья будет одним из самых опытных – это поможет не дрогнуть.

Закончить олимпийский поход медалью – повод для гордости и образец, как благодаря силе духа стать супертопом на один, но самый важный в жизни старт. Это необходимо не только самому Илье, но и Максиму, который привык брать хороший пример со старшего брата.

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