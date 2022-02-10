Российский фристайлист Илья Буров поделился эмоциями от выступления национальной команды в соревнованиях по акробатике в миксте на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я ошибся в своем прыжке, отсюда такой результат. Можно ссылаться на все, что угодно, но в итоге не хватило каких-то ссаных пяти баллов. Могли, наоборот, уйти в отрыв, если бы не моя ошибка. Это моя третья Олимпиада, и так выступить… Короче, жопа», – приводит слова Бурова Олимпийский комитет России.

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Золотые медали в этой дисциплине выиграла сборная США. Серебряные награды взяла команда Китая, бронза – у Канады. Фристайлисты из России не прошли в заключительный этап соревнований, заняв пятое место из шести.

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