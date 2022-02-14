14 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялись соревнования по лыжной акробатике.
Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао завоевала золотую медаль, набрав 108,61 балла. Серебро с результатом 107,95 досталось Анне Гуськовой из Белоруссии, тройку призеров замкнула американка Меган Ник (93,76).
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Российская спортсменка Есения Пантюхова с результатом 78,75 выбыла в первом финале соревнований, она 9-я. Через сито квалификации не пробились Любовь Никитина и Анастасия Прыткова.
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