Эстонская фристайлистка Келли Сильдару взяла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в дисциплине слоупстайл.
Сильдару исполнила три попытки, лучший результат – 82,06. Золото завоевала швейцарка Матильд Гремо (86,56), а серебро у представительницы Китая Эйлин Гу (86,23). Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертую строчку (75,51).
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Для Эйлин Гу это уже вторая медаль – она брала золото в биг-эйре. 18-летняя девушка невероятно популярна и работает моделью.
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