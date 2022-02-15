Опубликовано 15/02/2022 в 03:13 GMT

Эстонская фристайлистка Келли Сильдару взяла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в дисциплине слоупстайл.

Сильдару исполнила три попытки, лучший результат – 82,06. Золото завоевала швейцарка Матильд Гремо (86,56), а серебро у представительницы Китая Эйлин Гу (86,23). Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертую строчку (75,51).

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