Российская фристайлистка Анастасия Таталина осталась недовольна судейством в слоупстайле на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили, и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать – его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно, и так быть не должно», – сказала Таталина.

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