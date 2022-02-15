Российская фристайлистка Анастасия Таталина осталась недовольна судейством в слоупстайле на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Считаю, что меня сегодня просто засудили, и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать – его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно, и так быть не должно», – сказала Таталина.
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Анастасия Таталина заняла четвертую строчку – за лучшую попытку она получила 75,51 балла. Золото завоевала швейцарка Матильд Гремо.
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Второй стала Эйлин Гу – недавно 18-летняя фристайлистка предложила включать бесплатный VPN против цензуры.
Источник: ОКР.
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